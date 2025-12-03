Определен топ-10 тем обращений на прямой линии губернатора Челябинской области

Жители Южного Урала чаще всего спрашивали главу региона о ЖКХ, дорогах и благоустройстве

На состоявшейся 2 декабря прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера жители региона чаще всего задавали вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, состоянием дорог и городским благоустройством. Эти три темы составили почти половину всех обращений.

Согласно статистике обращений, абсолютным лидером стали вопросы ЖКХ, на которые пришлось 21,4% всех заданных вопросов. Немного отстали проблемы дорожного хозяйства (16,4%) и благоустройства дворов и общественных пространств (11,7%). Таким образом, эти насущные бытовые темы волнуют жителей больше всего.

Значительная часть эфира также была посвящена сферам здравоохранения (9,9%) и социальной защиты (8,9%). Вопросы транспорта, образования, экологии, поддержки участников СВО и строительства составили от 2 до 6,5% от общего числа обращений.

Итоги прямой линии показывают, что ключевыми приоритетами для жителей области остаются повседневное качество жизни, состояние инфраструктуры и доступность базовых услуг.