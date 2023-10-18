Заплатить налоги в Челябинской области можно на почте

Платежи в адрес налоговой службы принимают до 1 декабря

Жители Челябинской области продолжают получать письма с квитанциями из налоговой службы. До 1 декабря россияне обязаны уплатить государству налог на имущество. Перевести деньги в адрес налоговой также можно на почте, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Наличие широко развитой сети почтовых отделений позволяет повысить доступность государственных платежей даже в самых отдаленных населенных пунктах региона. Уплатить налоги можно в почтовом отделении или на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона. Такие устройства есть у 107 почтальонов региона. Деньги поступают на счет налоговой службы в режиме реального времени. В подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек», — рассказывают в пресс-службе.

«Почта России» доставит южноуральцам заказными письмами 745 тысяч уведомлений от налоговой службы.

Ранее ФНС уведомила граждан о необходимости оплаты имущественных налогов за 2022 год.

