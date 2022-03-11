«Оплата у водителя»: как в Челябинске (не) работают валидаторы в общественном транспорте

В планах на 2022 год установить устройства во всех салонах, при этом имеющиеся часто не действуют

В Челябинске общественный транспорт начали оснащать валидаторами для бесконтактной оплаты проезда в марте 2021 года. За год новые установки появились на городских маршрутах в трамваях, автобусах и троллейбусах. Однако многих горожан смущает, что в некоторых салонах такие установки есть, но они не работают. Валидаторы обмотаны полиэтиленом или пленкой с наклеенным объявлением «Оплата водителю» — часто такие приборы вызывают массу вопросов у челябинцев. Информационное агентство «Первое областное» разбиралось, почему валидаторы, на которые было решено переводить общественный транспорт, часто не работают.

Первые валидаторы появились в челябинских трамваях и троллейбусах в марте — апреле 2021 года в тестовом режиме. Устройства для бесконтактной оплаты проезда должны были помочь кондукторам, а не ликвидировать их работу. Постепенно установки стали появляться не только в новых салонах общественного транспорта, а горожане за несколько месяцев привыкли к удобной системе оплаты.

В декабре заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров объявил, что во всех автобусах и трамваях Челябинска появятся валидаторы, которые должны стать частью новой транспортной системы. Однако уже в январе челябинцы заметили, что в некоторых салонах новые установки не работают.

«Сегодня дали троллейбус с валидаторами, выехала и на каждой остановке объявляю: «Оплата у водителя, валидаторы не работают». Половина пассажиров ко мне не подходят. Приехала на конечную, перевязала валидаторы тряпками и еще натянула на них одноразовые бахилы. Теперь на каждой остановке пассажиры подходят и спрашивают: „А что у вас валидаторы не работают?“», — написала еще в начале февраля водитель трамвая на условиях анонимности в челябинском чате для пассажиров и работников общественного транспорта.

О неработающих устройствах напоминают и челябинцы.

«Вагон с валидатором, но они выключены, и оплата поезда все равно у водителя. Это дестимулирует оплату „безналом“, карту или телефон приходится отдавать водителю», — пишут челябинцы отзывы на работу валидаторов в соцсетях.

Неработающие устройства в последние дни замечены как в трамваях, так и в автобусах. Так, в начале недели на рейс вышел трамвай № 22, в салоне которого оплата производилась водителю.

«Перевозчики обязаны установить валидаторы или обеспечить кондукторов терминалами для бесконтактной оплаты на всех единицах транспорта. Если нет возможности для такой оплаты, министерство проводит проверку работы перевозчика. Мы рассматриваем каждый случай», — прокомментировали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В автобусах валидаторы обещали установить уже не весной, а до конца 2022 года. Об этом рассказали в управлении транспорта города.

«На сегодняшний день системами бескондукторного обслуживания оборудовано 31 транспортное средство. Необходимо дооборудовать 228 единиц. На данный момент проходят подготовительные мероприятия для проведения конкурентной процедуры на приобретение и установку валидаторов», — пояснил начальник управления Андрей Якимов.

Он пояснил, что за бесперебойной системой оплаты проезда в челябинских автобусах следит МУП «Служба организации движения».

Троллейбусную сеть полностью оснастят валидаторами к осени 2022 года. По словам начальника ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева, установки новые и они еще на гарантии.

«Если и бывают жалобы по сбоям работы валидаторов, то мы сдаем их на замену по гарантии. Пока проблем не было», — пояснил Дмитрий Усачев.

Установка валидаторов в общественном транспорте — часть большой транспортной реформы в Челябинске. Она должна сделать работу автобусов, трамваев и троллейбусов удобной, быстрой и комфортной для горожан. Помимо устройств в городе идет обустройство трамвайных путей для предоставления приоритета в проезде, строительство выделенных полос, а также донастройки светофоров. Подробнее о транспортной реформе города — в материале ИА «Первое областное».

Запросы о работе валидаторов сделаны в областной Миндортранс и мэрию города, но никто так и не ответил на главный вопрос — по какой причине устройства бывают недоступны для оплаты. Информационное агентство «Первое областное» будет следить за развитием событий.