Операция «Пиротехника» стартовала в Челябинской области

Проверять будут все — от правил хранения и торговли до способов использования огнеопасной продукции

В Челябинской области объявили операцию «Пиротехника». По 13 января включительно во всех городах и районах региона полицейские будут выявлять нарушения установленного порядка изготовления, хранения, реализации и использования огнеопасной продукции. Для этого в подразделениях ведомства созданы спецгруппы, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Пройдут оперативно-разыскные мероприятия по выявлению фактов нелегального оборота и пресечению каналов поставки контрафактной пиротехники; патрулирование мест, специально отведенных для запуска фейерверков», — добавили в полиции.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, личное пренебрежение, неумение, а нередко и нежелание правильно, в соответствии с инструкцией, применять фейерверки подчас приводят к тяжким последствиям.

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