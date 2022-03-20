Операция «Пешеход» стартует в Челябинской области 21 марта

Сотрудники ГИБДД проведут лекбез по профилактике наездов на пешеходов

В понедельник, 21 марта, на всей территории региона стартует профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Всю неделю наряды ДПС будут разъяснять правила дорожного движения в местах с наибольшим движением пешеходов. Прежде всего мы хотим донести до людей, как важно использовать световозвращающие элементы в одежде, особенно для детей»,

— замечают в пресс-службе.

По данным ГИБДД, за январь и февраль 2022 года на дорогах области зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них погибли 10 южноуральцев, еще 134 человека получили травмы.

Чаще всего подобные инциденты случаются по вине водителей, которые не уступают дорогу пешеходам, а также по вине самих людей, которые переходят проезжую часть в не предназначенном для этого месте и носят одежду без светоотражающих элементов.