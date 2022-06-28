Оператор отелей Holiday Inn уходит из России

Такое решение британская компания IHG приняла из‑за проведения РФ спецоперации на Украине

Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), владеющая сетью отелей Holiday Inn, объявила об остановке деятельности в России. Это связано со специальной военной операцией на Украине и введенными в отношении России санкциями. Об этом говорится на официальном сайте компании.

«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и Евросоюзе, а также усиливающимися трудностями из-за работы там»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

В марте InterContinental Hotels Group сообщила о прекращении инвестиций и деятельности по развитию новых отелей в России, а также заявила о закрытии офиса в Москве.

Британский оператор гостиничных сетей владеет почти шестью тысячами отелей более чем в ста странах мира, в том числе в России. Отель Holiday Inn есть и в Челябинске.

Ранее об уходе с российского рынка заявила компания Mango. Все магазины, расположенные на территории нашей страны, владельцы продают местным партнерам.