Британская компания InterContinental Hotels Group (IHG), владеющая сетью отелей Holiday Inn, объявила об остановке деятельности в России. Это связано со специальной военной операцией на Украине и введенными в отношении России санкциями. Об этом говорится на официальном сайте компании.
«В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и Евросоюзе, а также усиливающимися трудностями из-за работы там»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.
В марте InterContinental Hotels Group сообщила о прекращении инвестиций и деятельности по развитию новых отелей в России, а также заявила о закрытии офиса в Москве.
Британский оператор гостиничных сетей владеет почти шестью тысячами отелей более чем в ста странах мира, в том числе в России. Отель Holiday Inn есть и в Челябинске.
Ранее об уходе с российского рынка заявила компания Mango. Все магазины, расположенные на территории нашей страны, владельцы продают местным партнерам.