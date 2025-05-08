Оперативной службе уголовно-исполнительной системы исполнилось 90 лет

Сотрудники обеспечивают порядок в местах лишения свободы

8 мая 1935 года приказом Народного комиссара внутренних дел СССР № 00170 были созданы самостоятельные оперативные отделы в территориальных управлениях НКВД СССР, положив начало оперативной службе в системе исправительных учреждений.

Сегодня, спустя 90 лет, сотрудники оперативных подразделений УИС, опираясь на богатый опыт предшественников и эффективно адаптируясь к современным реалиям, продолжают обеспечивать безопасность и порядок в местах лишения свободы. Их работа — это сложная и ответственная задача, требующая высокого профессионализма, оперативности и мужества.

«Уважаемые сотрудники и ветераны! Примите сердечные поздравления с Днем оперативного работника уголовно-исполнительной системы! Ваша служба — это залог безопасности и правопорядка в наших учреждениях. Ежедневно вы сталкиваетесь с непростыми задачами, которые требуют высокой ответственности, профессионализма и способности быстро принимать решения. Благодарю вас за преданность делу, мужество и самоотверженный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и новых достижений в вашем нелегком, но важном деле», — поздравил первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области, полковник внутренней службы Сергей Бульчук.

Этот юбилей — повод отметить значительный вклад оперативных подразделений УИС в обеспечение безопасности и правопорядка, а также выразить глубокую благодарность всем сотрудникам за их самоотверженный труд.