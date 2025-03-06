Госавтоинспекция Челябинской области сообщила о расширении работы чат-бота для сообщения о пьяных водителях, теперь это могут сделать также жители Копейска и Сосновского района, передает корреспондент ИА «Первое областное».Напомним, сервис в «Телеграм» — beZdtp74_bot — запустили с 26 февраля в тестовом режиме, и за неделю работы чат-бот уже показал свою эффективность: задержаны несколько человек.
Алгоритм чат-бота следующий: увидев нетрезвого водителя или предполагая, что человек за рулем может быть пьян, сознательные граждане могут написать в сервис, указав автомобиль правонарушителя, место совершения нарушения, госномер, направление движения, по возможности, приложить фото автомобиля.
Информация оперативно обрабатывается и передается ближайшим экипажам ДПС.
Анонимность гарантируется.