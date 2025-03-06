Оперативно сообщить о пьяных водителях теперь могут жители Копейска и Сосновского района

Чат-бот Госавтоинспекции теперь работает не только в Челябинске

Госавтоинспекция Челябинской области сообщила о расширении работы чат-бота для сообщения о пьяных водителях, теперь это могут сделать также жители Копейска и Сосновского района, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алгоритм чат-бота следующий: увидев нетрезвого водителя или предполагая, что человек за рулем может быть пьян, сознательные граждане могут написать в сервис, указав автомобиль правонарушителя, место совершения нарушения, госномер, направление движения, по возможности, приложить фото автомобиля.

Информация оперативно обрабатывается и передается ближайшим экипажам ДПС.



Анонимность гарантируется.