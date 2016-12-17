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Парализованному 7-летнему мальчику провели 3-часовую операцию в Кургане

Парализованному 7-летнему мальчику провели 3-часовую операцию в Кургане
Лева Золотухин , Курган , мальчик , операция
18.12.2016 12:13:15

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Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Леве Золотухину установили аппарат для стимуляции спинного мозга.

Леве Золотухину провели операцию в Кургане. Врачи установили мальчику специальный электрод в шею. Родные ребенка надеются на успешную реабилитацию.

7-летний мальчик, который получил тяжелую травму во время игры с оружием, лег под нож в Кургане. Уральский врачи провели сложную 3-часовую операцию, результатом которой стала установка эпидурального электрода в шейный отдел позвоночника. Он необходим для хронической стимуляции спинного мозга.

— С помощью этого прибора Леву ежедневно стимулируют. О перспективах врачи не говорят — ждем результатов от стимуляции. Для этого необходимо время. И уже от этого будет зависеть дальнейшая тактика лечения и реабилитации Левы,— рассказывают родные мальчика.

Мальчику также продолжают делать накожную электростимуляцию межреберных мышц, с ним занимаются инструкторы по лечебной физкультуре, а также массажисты и психотерапевты.

Напомним, Лева Золотухин уже 2 месяца находится без движения, жизнь его поддерживает аппарат ИВЛ. Мальчик оказался в реанимации после игры с травматическим пистолетом. По трагичной случайности он оказался заряжен, срикошетившая пуля раздробила ребенку позвонок. Мальчику предстоит долгий курс реабилитации.

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