Парализованному 7-летнему мальчику провели 3-часовую операцию в Кургане

Леве Золотухину установили аппарат для стимуляции спинного мозга.
Леве Золотухину провели операцию в Кургане. Врачи установили мальчику специальный электрод в шею. Родные ребенка надеются на успешную реабилитацию.
— С помощью этого прибора Леву ежедневно стимулируют. О перспективах врачи не говорят — ждем результатов от стимуляции. Для этого необходимо время. И уже от этого будет зависеть дальнейшая тактика лечения и реабилитации Левы,— рассказывают родные мальчика.
Мальчику также продолжают делать накожную электростимуляцию межреберных мышц, с ним занимаются инструкторы по лечебной физкультуре, а также массажисты и психотерапевты.
Напомним, Лева Золотухин уже 2 месяца находится без движения, жизнь его поддерживает аппарат ИВЛ. Мальчик оказался в реанимации после игры с травматическим пистолетом. По трагичной случайности он оказался заряжен, срикошетившая пуля раздробила ребенку позвонок. Мальчику предстоит долгий курс реабилитации.