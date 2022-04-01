Опечатки от 1obl.ru: мы русский не выучим только затем, чтоб не было скучно корректору!

Аленькие вандалы, сосискатели должности и ветхоаварийное жулье: топ опечаток и речевых ошибок от ИА «Первое областное»

Журналисты — тоже люди, им свойственно ошибаться и опечатываться. В День смеха Первое областное информагентство собрало самые смешные и нелепые свои перлы. Мы сами допустили их при написании статей и заметок. Но вы, читатели, раньше этого не видели!



Плюс буква, минус буква

Всего одна лишняя или, наоборот, пропущенная буква — и смысл фразы, предложения, а то и всей заметки может измениться до неузнаваемости. Примеров куча на любую тему. Читаешь: «Мужчина получил серьезные травы и был госпитализирован». Это о ДТП, а вы о чем подумали? Или вот новости образования: «Сегодня студенты местных вузов с размахом отменят Татьянин день». Да, челябинские студенты настолько суровы...

Иногда героев заметок становится по-человечески жаль. Потому что нелегко, должно быть, обеспечивать «расселение ветхоаварийного жулья». Бороться с «аленькими вандалами» под силу только «директору честной охранной организации», а выбор между «кем-то из сосискателей» может свести с ума.

А вот опечатки на злобу дня: совсем недавно мы писали, что ряд стран «ввели ряд экономических санкций простив России». Видимо, испугались наших «Военно-комических сил».

Порой случаются поистине волшебные открытия. В лесах Челябинской области обнаруживаются «два бурых мудведя», а диетолог на полном серьезе советует: «Витамин можно получить из абрикосов, винограда, груш, песиков, петрушки». И отмечает, что «хвостик у спелого овоща немного подохший».

Из набора опечаток можно составить целую историю. О том, например, как в «аэропорт имения Игоря Курчатова» (ну а что, заслужил имение!) прилетел «актер Каменного театра». Или прибыла команда на розыгрыш плей-офф Кука Гагарина (команда из людоедов?). А вот «органы проводят проверку по факту обнаружения трупа в автомобиле, припаркованном на березу озера Теренкуль». Припарковался как умел — что тут скажешь? Вскоре, очевидно, «в суде Челябинска состоятся пения сторон по уголовному делу».

Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа

Торопливость ли, усталость тому виной, но подчас слова в предложении написаны правильно, а вот смысл просто выносит мозг. За последние полтора года только сотрудники дорожного хозяйства в наших текстах рассказывали, что:

«поддержать обособленное движение трамваев и посадочных платформ можно на портале „Активный житель74“» (зачем трамваи, если платформы сами научились обособленно двигаться?);

«действенной мерой станет оборудование нерегулируемых пешеходов искусственными неровностями» (и не поймешь, это новость от ГИБДД или клиники пластической хирургии?);

«в Челябинской области водитель пытался дать взять сотруднику ГИБДД» (точно не криминал!).

Новыми красками играют преступление и наказание: в одном случае «мужчина отказал в выделении земельного участка фермеру, а после отдал его для добычи щебня» (бедный фермер!), в другом «вердикт вынесли присяжные, судом они признаны виновными в участии в банде». С такой коррупцией можно разобраться, только направив апелляцию «прокуратору Центрального района» (в белом плаще с кровавым подбоем).

Настораживают обещания властей вроде «от Комсомольского проспекта до улицы Петра Сумина установят бордюрный камень, а на Петра Сумина положат слой черного щебня». И еще сообщения, что «добровольцы вместе с сотрудниками министерства экологии отвезли в приют известного зоозащитника Карена Даллакяна». Карен Вачаганович, с вами все хорошо?

Ну и совсем пугают формулировки «от Минздрава» (на самом деле тоже наши перлы): пациенты «будут получать набор лекарственных препаратов, в том числе и коронавирус, в случае подтверждения инфекции». Лечиться, кстати, предполагается патриотическим препаратом «Спутинк-Лайт». И «вводить иглу в ягодицу нужно под углом 90°С».

Политики недалеко уходят от медиков и после расшифровки интервью мрачно предрекают: «В 2024 году для проведения выборов президента не понадобятся ни физические участки, ни бумажные бюллетени, ни живые избиратели».

Случаются неожиданные признания: «Сразу после нашего концерта власти объявили режим самоизоляции на всей территории Челябинской области». А мы-то думали — ковид...

Другие новости просто лучатся оптимизмом. Образование цветет и пахнет: «Сегодня впервые детский сад принимает детей после ремонта», а «Объект у школы станет пятой точкой в социальной программе компании». Или вот о приспособляемости челябинцев: «Ранее местные жители жаловались на мутную жидкость с запахом в кранах, теперь же они могут спокойно ее употреблять».

Новым годом веет от анонса о ледовом городке, где «рядом расположатся ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки и других богатырей».

Игривости добавили бы ленте новостей шедевры словесности: «Тут танцуют, поют, играют в нейроигры и случают психологов»; «Днем ранее челябинки сумели дать одному из сильнейших клубов страны, уступив 0:2»; «Свердловский проспект „покраснел“ от пересечения с улицей Воровского».

Повторимся, корректоры ИА «Первое областное» ничего из этих шадервов и очепяток не пропустили. За что весь наш творческий (иногда чересчур) коллектив им очень благодарен. Настолько, что мы готовы помолиться за успешную корректуру в «храме Христа Рождественского» и отправить наших ангелов-хранителей отдохнуть в «Кабардино-Балканскую республику».