Опасный тренд из «ТикТока» с травлей учителей добрался до Челябинской области

Школьники массово оскорбляют педагогов в видео под популярную аудиодорожку

В «ТикТоке» набрал популярность тренд, в котором школьники монтируют оскорбительные видео с фотографиями учителей под переделанный саундтрек из сериала «Очень странные дела». «Хороших» учителей называют именами героев фильма, а «плохих» обзывают нецензурными словами. Среди «шедевров» попадаются ролики из Челябинской области.

«Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых», — высказался о тренде министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал распространение таких роликов провокацией украинских спецслужб. По его словам, детей используют для привлечения аудитории в деструктивные сообщества. При этом тренд отмечают и на Украине, где его называют «российским».

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина полагает, что вирусный тренд быстро сойдет на нет. Но просит чиновников сферы образования задуматься, почему подростки вообще откликнулись на этот тренд и так открыто выражают недовольство школой.