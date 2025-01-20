Опасные аромаингаляторы сняли с продажи на маркетплейсах

Роспотребнадзор нашел в них вредные вещества

С популярных маркетплейсов пропали аромаингаляторы, которые стали популярны у детей в конце прошлого года.

Продажи аромаингаляторов запретил Роспотребнадзор в декабре 2024 года. В них нашли вещества третьего класса опасности, негативно влияющие на центральную нервную систему, печень, почки и другие органы, сообщают «Известия» со ссылкой на ответ ведомства депутату Госдумы Ивану Сухареву.

Опасными ингаляторами пользовались и дети из Челябинской области. Их покупали просто ради забавы, не подозревая о вредном составе.