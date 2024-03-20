Опасная погода с 30‑градусным перепадом температур сохранится в Челябинской области 21 марта

В дневные часы потеплеет до +10 градусов

В четверг, 21 марта, в Челябинской области сохранится теплая и солнечная погода. Правда, в ночные часы температура по-прежнему будет опускаться до -20 градусов. В отдельных районах ожидается порывистый ветер, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске столбики термометров ночью опустятся до −6°C, днем температура пойдет на повышение и установится в пределах от +5 до +8°C. Ясная погода продолжит радовать горожан. Ветер западный до трех метров в секунду.

В Магнитогорске также будет солнечно и до +8°C. Ветер юго-западный слабый.

Жителям Миасса синоптики также обещают около +8°C и ясную погоду. Ветер преимущественно западного направления до четырех метров в секунду.

В Златоусте ожидается до +6°C. Ветер западный до пяти метров в секунду.

Температура воздуха в Троицке будет варьироваться от +1 до +6°C. Безоблачно. Ветер юго-западного направления до трех метров в секунду.

В целом отметка на градуснике по области составит от −9 до −14°C в ночные часы, на юге — от −15 до −20°C. Днем потеплеет до +5...+10 градусов Цельсия, в низинах — до +2°C. Малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду, днем в северных районах порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Из-за резкого перепада ночных и дневных температур на дорогах может образовываться гололед. Ранее сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей об опасных погодных условиях и рекомендовали воздержаться от дальних поездок.