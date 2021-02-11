Минувшая ночь оказалась слишком холодной. В школах города снова отменили занятия, но не для всех.
«В четверг, 11 февраля, Комитет по делам образования города отменил занятия в школах с первого по четвертый классы первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.
Также не учится начальная школа в Копейске и в Верхнем Уфалее.
В Озерске не учатся дети с 1 по 11 классы.
В Миассе остаются дома учащиеся с 1 по 7 класс. В Кыштыме для учеников с 1 по 7 класс занятия отменили в первую смену. Также в первую смену не учится начальная школа Коркинского района.
Учебные заведения Магнитогорска работают в обычном режиме: в городе металлургов ждут на уроки всех учеников с первого по одиннадцатый класс.
Прогноз погоды на четверг в Челябинской области читайте по этой ссылке.
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