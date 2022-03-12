ООН предложили ввести новые нормы о цифровом нейтралитете

Это необходимо для достоверного освещения событий во время вооруженных конфликтов

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предложил ООН создать «нормы о цифровом нейтралитете» в период вооруженных конфликтов, сообщают Ведомости.

«Новые нормы освещения событий в период вооруженных конфликтов призваны регламентировать и детерминировать различные аспекты информационного освещения. Это станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий», — говорится в документе.

Современное гуманитарное право не учитывает и не регулирует информационные войны, хотя они часто используются для дезинформации не только сторон конфликта, но и всего мирового сообщества, считают в РОЦИТе.

«Минцифры Челябинской области поддерживает инициативу Регионального общественного центра интернет-технологий о создании норм о цифровом нейтралитете. Люди должны получать достоверную, своевременную информацию. Это один из базовых принципов правового регулирования отношений в сфере информации и информационных технологий, закрепленных в российском законодательстве, который, мы надеемся, будет принят в будущем мировым сообществом», — считает министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

По его словам, следует критически относиться к информационному потоку, в том числе получаемому из средств массовой информации.

«В текущих условиях мы рекомендуем жителям критически относится к потоку информации из СМИ, пользоваться официальными источниками данных, в частности, порталом объясняем. рф, созданным Правительством России для ответа на актуальные вопросы, а также верифицированными аккаунтами органов власти и СМИ в социальных сетях», — говорит он.

В настоящее время понятия, методы и правила информационной войны не определены с точки зрения терминологии ни в одной правовой системе мира. Это позволяет конфликтующим сторонам свободно применять любые инструменты и технологии, способные исказить реальную картину мира.