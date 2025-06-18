Онлайн-заработок обернулся потерей 400 тысяч для жительницы Озерска

Женщина перевела значительную сумму, думая, что бронирует номера отелей

Жительница Озерска потеряла более 400 тысяч рублей, приняв заманчивое предложение о подработке от имени крупной туристической фирмы. Ей предложили заработок в интернете через искусственное увеличение посещаемости сайтов отелей. Об этом сообщили в городской полиции.

Женщина выполняла задания и получала за них небольшие выплаты. Затем мошенники предложили более сложную схему: регистрацию на сайте известного отеля, бронирование номеров и их оплату. В качестве стимула обещали процент с каждого платежа.

Для убедительности женщине предоставляли поддельные реквизиты и настойчиво убеждали в необходимости внесения средств. И в личном кабинете на сайте отображались несуществующие пополнения, а ее «статус» якобы повышался, поэтому, несмотря на возникшие сомнения, она продолжала выполнять задания, постепенно переведя мошенникам значительную сумму денег.

Обман раскрылся лишь после обращения в банк с просьбой о блокировке счетов и посещения отделения.

Полиция предупреждает о мошеннических схемах с предложениями работы в интернете, особенно связанных с финансовыми операциями, и рекомендует проводить профилактические беседы с родственниками.

Автор: Дарья Давтян