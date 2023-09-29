Онлайн-продавцы смогут заранее оценить успешность будущего объявления

Новая технология работает с помощью искусственного интеллекта



На платформе объявлений «Авито» появилась новая услуга продвижения объявлений для профессиональных пользователей. За определенный бюджет пользователи могут заранее увидеть, сколько дополнительных просмотров они смогут получить. Благодаря этому станет проще строить стратегию продвижения товаров, рассказали в компании.

Объявление в поиске будет продвигать искусственный интеллект. Кроме того, технология может на основе похожих объявлений построить прогноз — насколько эффективным будет продвижение именно этого товара.

Функция подойдет тем, кому не хватает естественного роста просмотров из-за высокой конкуренции, сжатых сроков продажи или низкой популярности товара. Раньше пользователям за доплату предлагали увеличить количество просмотров в 2, 5 или 10 раз. Но на эффективность влияло много факторов: уровень конкуренции в регионе и категории, время публикации, качество объявления. Поэтому заранее результат было сложно спрогнозировать.

Объявления показываются тем пользователям, которые с большей вероятностью совершат сделку. В прогноз включают только уникальные просмотры: если человек зайдет в объявление несколько раз за день, алгоритм засчитает это как один просмотр.