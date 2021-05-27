Онлайн‑платформу «Детидома» полностью обновили к летним каникулам

Школьникам из Челябинской области доступны более 20 обучающих и развлекательных сервисов

Команда Минцифры полностью обновила региональную онлайн-платформу «Детидома». Сейчас здесь можно найти более двадцати развлекательных и обучающих сервисов, а также список мероприятий и конкурсов для ребят всех возрастов, сообщает пресс-служба министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

«Все ресурсы прошли тщательный отбор, они бесплатны и безопасны для детей», — говорит пресс-секретарь ведомства Ольга Новацкая.

Так, на днях стартует онлайн-лагерь «Рисуй с нами», в котором дети научатся создавать мультипликационных героев и собственные мультфильмы. В разделе «Экскурсии» школьники смогут побывать в лучших музеях мира: в Сикстинской капелле, в Музее Ван Гога, в оксфордском Музее естественной истории, в парижском «Версале» и даже на Международной космической станции.

Проект «Москвариум онлайн» расскажет об энциклопедии мирового океана и его обитателях. Также школьники смогут пройти курс графического дизайна Canva. А тех, кто задумался о выборе профессии, порадует проект «Мечтай! Планируй! Действуй!».

Напомним, сайт «Детидома» создан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера осенью 2020 года. Платформу уже посетили более 75 тысяч человек.