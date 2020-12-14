Онлайн-конференция «Стираем границы для экспорта – 2020» пройдет в Челябинске

Для участия необходимо заполнить форму регистрации на сайте.

Ежегодная конференция «Стираем границы для экспорта — 2020» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера пройдет в онлайн-формате 17 декабря. Прямую трансляцию главного мероприятия года для челябинских экспортёров покажут в прямом эфире в 11:00 на сайте http://exportconf.ru.

В новом формате состоятся привычные для экспортёров круглые столы — онлайн-сессии . Актуальные темы этого года — «Сопровождение экспортной сделки» и «Электронная коммерция». В прямом эфире участники получат возможность задать вопросы экспертам таможни, финансов и международного права, а также услышать реальные истории успеха. На протяжении мероприятия, также в онлайн-формате , экспортные консультации будут вести сотрудники Центра поддержки экспорта Челябинской области.

Новым для конференции также станет заседание Экспортного совета Челябинской области, где глава региона Алексей Текслер расскажет о планах Правительства региона по развитию экспорта в 2021 году, а также наградит лучших экспортёров.

По итогам заседания пройдет пленарная часть конференции, в ходе которой представители органов власти и институтов поддержки расскажут о действующих и планируемых мерах поддержки экспортеров. Конференция также предусматривает возможность адресно задавать вопросы.

Программа мероприятия и форма регистрации уже доступны на сайте http://exportconf.ru.

Поддержкой экспортоориентированных предприятий в Челябинской области занимается Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса».