Ежегодная конференция «Стираем границы для экспорта — 2020» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера пройдет в
В новом формате состоятся привычные для экспортёров круглые столы —
Новым для конференции также станет заседание Экспортного совета Челябинской области, где глава региона Алексей Текслер расскажет о планах Правительства региона по развитию экспорта в 2021 году, а также наградит лучших экспортёров.
По итогам заседания пройдет пленарная часть конференции, в ходе которой представители органов власти и институтов поддержки расскажут о действующих и планируемых мерах поддержки экспортеров. Конференция также предусматривает возможность адресно задавать вопросы.
Программа мероприятия и форма регистрации уже доступны на сайте http://exportconf.ru.
Поддержкой экспортоориентированных предприятий в Челябинской области занимается Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса».