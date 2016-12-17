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Страдающей онкологией женщине необходима дорогостоящая операция

Страдающей онкологией женщине необходима дорогостоящая операция
Южный Урал , сбор средств , операция
19.12.2016 18:18:27

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21 Декабря 2016, 18:30

Жительница Еманжелинска 4 года пытается победить болезнь.

Сбор средств для женщины с 4 степенью онкологии объявили на Южном Урале. Жительница Еманжелинска несколько лет боролась с болезнью, но теперь помочь может только пересадка костного мозга. Кроме операции, нужны лекарства для реабилитационного периода и периода подготовки к хирургическому вмешательству. Сейчас жизнь женщины оценивается в 5 миллионов рублей.

Жительница Еманжелинска Ирина Францева уже 4 года борется с лимфомой Ходжкина 4 степени. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфатические узлы и другие органы. У Ирины опухоль обнаружили в легких, назначили курс лечения: 8 химиотерапий и одну лучевую. Казалось, болезнь отступила, но через год врачи провели операцию на легкие, а спустя еще несколько месяцев объявили о рецидиве. С этого момента Ирина Францева находится на постоянном лечении, однако переносить химиотерапию женщина больше не в состоянии.

— После рецидива я проходила курс лечения, но мне стало плохо. В московской клинике сказали, что нужно пока отдохнуть от химиотерапии, так как я могу просто не выжить. Через 3 месяца снова назначили курс лечения, но 2 процедуры не доделали, потому что я теряла сознание,— рассказала сайту «Первый областной» Ирина Францева.

После очередного рецидива женщина попросила врачей собрать консилиум. Совещания женщина добивалась 4 года, надеясь получить направление в Санкт-Петербург на операцию по пересадке костного мозга. Ирина Францева пояснила, что химиотерапия убивает его и в какой-то момент польза от операции может стать нулевой. В северной столице сообщили, что женщина готова к хирургическому вмешательству и дали направление.

— Мне назначили 8 курсов терапии «Брентуксимабом» («Адцетрис»). За раз необходимо использовать 2 ампулы, а одна стоит 336 тысяч рублей. Сколько денег нужно на операцию, мы еще точно не знаем. И необходима реабилитация после операции. Всего получается около 5 миллионов рублей,— сообщила сайту «Первый областной» Ирина Францева.

В социальных сетях появилась группа, призывающая помочь Ирине Францевой победить онкологию. Сделать это можно, переведя посильную сумму на счет женщины.

Карта Сбербанка: 6390 0272 9004 5357 43

Мобильный банк: 8 950 724 72 34

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