Страдающей онкологией женщине необходима дорогостоящая операция

Жительница Еманжелинска 4 года пытается победить болезнь.
Сбор средств для женщины с 4 степенью онкологии объявили на Южном Урале. Жительница Еманжелинска несколько лет боролась с болезнью, но теперь помочь может только пересадка костного мозга. Кроме операции, нужны лекарства для реабилитационного периода и периода подготовки к хирургическому вмешательству. Сейчас жизнь женщины оценивается в 5 миллионов рублей.
Жительница Еманжелинска Ирина Францева уже 4 года борется с лимфомой Ходжкина 4 степени. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфатические узлы и другие органы. У Ирины опухоль обнаружили в легких, назначили курс лечения: 8 химиотерапий и одну лучевую. Казалось, болезнь отступила, но через год врачи провели операцию на легкие, а спустя еще несколько месяцев объявили о рецидиве. С этого момента Ирина Францева находится на постоянном лечении, однако переносить химиотерапию женщина больше не в состоянии.
— После рецидива я проходила курс лечения, но мне стало плохо. В московской клинике сказали, что нужно пока отдохнуть от химиотерапии, так как я могу просто не выжить. Через 3 месяца снова назначили курс лечения, но 2 процедуры не доделали, потому что я теряла сознание,— рассказала сайту «Первый областной» Ирина Францева.
После очередного рецидива женщина попросила врачей собрать консилиум. Совещания женщина добивалась 4 года, надеясь получить направление в
— Мне назначили 8 курсов терапии «Брентуксимабом» («Адцетрис»). За раз необходимо использовать 2 ампулы, а одна стоит 336 тысяч рублей. Сколько денег нужно на операцию, мы еще точно не знаем. И необходима реабилитация после операции. Всего получается около 5 миллионов рублей,— сообщила сайту «Первый областной» Ирина Францева.
В социальных сетях появилась группа, призывающая помочь Ирине Францевой победить онкологию. Сделать это можно, переведя посильную сумму на счет женщины.
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