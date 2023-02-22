Онкологи удалили челябинке опухоль яичника диаметром 42 сантиметра

Женщина жила с третьей стадией рака и могла умереть от тромбоза

Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины удалили 58-летней пациентке опухоль яичника, которая достигала 42 сантиметров в диаметре. У женщины была третья стадия рака яичника с метастазами в соседние органы, сообщает пресс-служба клиники.

«Гигантская опухоль давила на сосуды малого таза. Когда новообразование убрали, сосуды расправились. Если бы у пациентки был тромб, итог мог быть плачевным», — говорит заведующая отделением онкогинекологии ЧОКЦОиЯМ кандидат медицинских наук Валерия Саевец.

Операция длилась около двух часов и прошла успешно. На восьмые сутки после вмешательства женщину выписали из клиники.

По словам медиков, заметить опухоль яичников трудно, особенно у полных женщин. Чаще всего жалобы появляются, когда опухоль уже выросла и начинает сдавливать кишечник и мочевой пузырь. В половине всех случаев опухоль замечают уже на третьей или четвертой стадии онкологии. У женщины уже наблюдается нарушение стула, учащенное мочеиспускание, появляются отеки нижних конечностей, одышка, слабость, снижение гемоглобина и другие симптомы.

«Опухоли яичников не болят. Это единственная локализация в онкогинекологии, которая не имеет скрининга не только в России, но и в принципе в мире. Все онкомаркеры проявляются уже на распространенных стадиях болезни. Антиген СА-125 (маркер рака яичников и его метастазов) на первой и второй стадиях абсолютно невысокий, и его диагностическая ценность составляет 23%, при третьей-четвертой — 80%», — добавила Валерия Саевец.

Единственным методом своевременной диагностики рака яичников на ранних стадиях остается осмотр гинеколога, его следует проходить каждый год и сразу же, если нарушается цикл.

Ранее врачи челябинской городской больницы № 5 провели сложнейшую операцию и удалили челябинке гигантскую опухоль матки. Новообразование весом около 20 килограммов мешало ходить, пережимало сосуды и могло привести к гибели 46-летней женщины.

