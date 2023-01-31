«Онконастороженность наших граждан, к сожалению, находится на низком уровне, поэтому в рамках Недели борьбы со злокачественными новообразованиями мы предложили онкологам ЦАОПов провести день открытых дверей. Это поможет выявить заболевания на ранней стадии», — говорит главный онколог Челябинской области, главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.
Прием пациентов будет идти по записи. Адреса и телефоны для записи приводим ниже.
ГКБ № 8 (Челябинск). Прием пройдет 2 февраля с 10:00 до 15:00. Запись: 8 (351) 243-13-79.
ОКБ № 3 (Челябинск). Прием 2 февраля с 09:00 до 14:00. Запись: 8 (351) 749-97-41.
ГКБ № 1 (Челябинск). Прием 1 февраля с 10:00 до 17:00. Перерыв: с 12:00 до 13:00. Телефон: 8 (351) 700-24-99 (добавочный 1).
ООД № 2 (Магнитогорск). Здесь ждут пациентов из Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского, Брединского, Чесменского и Агаповского районов. Прием 3 февраля с 08:30 до 14:30. Запись: 8 (3519) 23-66-10, 49-66-10.
ГБ № 2 (Миасс). Прием 2 февраля с 10:00 до 16:00. Запись: 8 (3513) 353-34-38 (с 15:00 до 16:00 каждый день).
ГБ № 1 (Магнитогорск). Прием онколога для жителей Магнитогорска будет доступен 3 февраля с 13:00 до 16:00. Телефон для записи: 951-12-06.