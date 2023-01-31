Онкологи проведут прием южноуральцев без направления

2 и 3 февраля в регионе проходит акция «Во имя жизни»

2 и 3 февраля жители Челябинской области могут попасть на прием к онкологам без направления от терапевта и узких специалистов, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. В региональных Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет акция «Во имя жизни».

«Онконастороженность наших граждан, к сожалению, находится на низком уровне, поэтому в рамках Недели борьбы со злокачественными новообразованиями мы предложили онкологам ЦАОПов провести день открытых дверей. Это поможет выявить заболевания на ранней стадии», — говорит главный онколог Челябинской области, главный врач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.

Прием пациентов будет идти по записи. Адреса и телефоны для записи приводим ниже.

ГКБ № 8 (Челябинск). Прием пройдет 2 февраля с 10:00 до 15:00. Запись: 8 (351) 243-13-79.

ОКБ № 3 (Челябинск). Прием 2 февраля с 09:00 до 14:00. Запись: 8 (351) 749-97-41.

ГКБ № 1 (Челябинск). Прием 1 февраля с 10:00 до 17:00. Перерыв: с 12:00 до 13:00. Телефон: 8 (351) 700-24-99 (добавочный 1).

ООД № 2 (Магнитогорск). Здесь ждут пациентов из Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского, Брединского, Чесменского и Агаповского районов. Прием 3 февраля с 08:30 до 14:30. Запись: 8 (3519) 23-66-10, 49-66-10.

ГБ № 2 (Миасс). Прием 2 февраля с 10:00 до 16:00. Запись: 8 (3513) 353-34-38 (с 15:00 до 16:00 каждый день).

ГБ № 1 (Магнитогорск). Прием онколога для жителей Магнитогорска будет доступен 3 февраля с 13:00 до 16:00. Телефон для записи: 951-12-06.