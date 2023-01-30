Названы самые популярные виды онкоскрининга в Челябинской области

Все их можно пройти бесплатно во время диспансеризации

В Челябинской области началась неделя профилактики онкологических заболеваний. Она приурочена к Международному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

«Если регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию в поликлиниках, можно выявить онкологию на ранней стадии»,

— отмечают в пресс-службе.

Так, диспансеризация предполагает ряд скринингов, которые проводятся с учетом пола и возраста пациентов и помогают выявить наиболее распространенные виды рака — это онкология молочных желез, шейки матки, толстого кишечника и прямой кишки, предстательной железы, легких, желудка и кожи.Чем раньше выявлена болезнь, тем успешнее она лечится, напоминают в онкоцентре.