«Если регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию в поликлиниках, можно выявить онкологию на ранней стадии», — отмечают в пресс-службе.
Так, диспансеризация предполагает ряд скринингов, которые проводятся с учетом пола и возраста пациентов и помогают выявить наиболее распространенные виды рака — это онкология молочных желез, шейки матки, толстого кишечника и прямой кишки, предстательной железы, легких, желудка и кожи.
Чем раньше выявлена болезнь, тем успешнее она лечится, напоминают в онкоцентре.