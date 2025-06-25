Онколог из Челябинска получил международный сертификат шкипера

И уже планирует принять участие в своей первой парусной регате

Онколог Челябинского онкоцентра Виталий Самылов, который работает в отделении опухолей молочной железы, получил международный сертификат шкипера. Теперь доктор может не только лечить людей, но еще и управлять яхтой. Об этом в День моряка, который отмечают 25 июня, рассказали в пресс-службе клиники.

«Я родился в Кургане, вдали от океанов и морей, но желание управлять судном во мне разжигали путешествия. Сначала я изучал теорию в России, а потом — две недели жил на яхте в открытом море у берегов Турции и изучал морское дело: как швартоваться, настраивать паруса, прокладывать курс по морю. В завершение курса я сдал экзамен», — рассказывает Виталий.

С корочками шкипера доктор может управлять судами, длина которых не превышает 24 метра. Документы действительны в большинстве стран мира, кроме России, Израиля и США, где свои требования.

Свой первый самостоятельный выход в море онколог планирует совершить уже в этом году. Виталий Самылов получил приглашение принять участие в регате в Турции.

Ранее другой доктор Челябинского онкоцентра Алексей Карнаух переплыл самое глубокое озеро Башкортостана.