Онкодиспансер Магнитогорска получил новую аппаратуру для малоинвазивной хирургии

Оборудование позволит снизить риски послеоперационных осложнений

В областном онкодиспансере № 2 Магнитогорска появилось современное оборудование — видеоэндоскоп с трехмерной визуализацией анатомических структур брюшной полости и малого таза. Это позволит врачам проводить более щадящие операции, сокращая сроки восстановления пациентов и снижая риски осложнений, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Новая эндовидеохирургическая стойка позволяет проводить операции через небольшие проколы. Как отметил заведующий операционным блоком онкодиспансера Павел Отт, малотравматичная хирургия способствует быстрой реабилитации, уменьшению потребности в обезболивающих и снижению риска осложнений.

Первая операция с использованием нового оборудования уже проведена: 58-летней жительнице Магнитогорска успешно удалили опухоль тела матки. Женщина быстро восстановилась и уже вечером смогла самостоятельно передвигаться.

«Хирурги Магнитогорского онкодиспансера на потоке проводят лапароскопические операции с визуализацией в 2D-режиме. Помощь оказывается пациентам с онкогинекологическими, онкоурологическими и онкоабдоминальными патологиями. Появление второй видеостойки с трехмерной визуализацией в арсенале наших врачей позволит значительно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам», — отметил и. о. главврача ООД № 2 Андрей Синицын.

Видеоэндоскоп будут использовать не только в онкогинекологии, но и в онкоурологии, и в онкоабдоминальной хирургии.