Онкобольные в Челябинской области получат экспертное «второе мнение»

Высококлассный референс-центр открыт на базе клиники ЮУГМУ

В Челябинске на базе клиники ЮУГМУ открыли референс-центр, где будут поводить разные виды исследований по выявлению онкологии. Референс-центр создан в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и по сути является современным и мощным диагностическим отделением.

В создание референс-центра вложено 72 млн рублей федеральных средств, что позволило оснастить его самым современным оборудованием. Пациенты со злокачественными новообразованиями смогут оперативно, в срок от четырех до пятнадцати рабочих дней, получать здесь «второе мнение» — экспертное заключение самого высокого класса.

«Основной задачей референс-центра является не первичная диагностика, а консультативная помощь медицинским организациям по интерпретации результатов для подтверждения онкологического диагноза и назначения специального противоопухолевого лечения. Также на базе центра высококвалифицированные специалисты по лучевой диагностике будут проводить удаленные консультаций для медицинских организаций и рассказывать о типичных ошибках диагностики», — сообщает пресс-служба ЮУГМУ.

Работа референс-центра внесет существенный вклад в своевременную диагностику онкологических заболеваний в регионе.