«Они тоже хотят человеческой ласки и любви»: почему челябинцам не стоит бояться завести кошку с особенностями здоровья

Лейкемия и иммунодефицит для животных — не приговор

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«У этой кошечки лейкемия», — такая фраза отпугивает многих людей, собирающихся завести кошку. Чтобы люди не боялись взять в семью животное с пугающим, на первый взгляд, диагнозом или необычной внешностью, волонтеры совместно с крупным застройщиком запустили новый социальный проект. Челябинцам расскажут несколько историй о том, как живут котики с особенностями и что они тоже хотят получить любящую семью.

Ассистент ветеринарного врача приюта «Наш Дом» Ирина Бирт поделилась, что многие подопечные приюта имеют вирус лейкемии кошек и вирус иммунодефицита. Они не лечатся, но кошки с этими заболеваниями доживают до глубокой старости. Сам человек не может принести вирус на одежде или обуви с улицы, он передается только от кошки — кошке (через лоток, миски, при вылизывании).

«Некоторые ветеринары считают, что таких животных надо усыплять, но мы не поддерживаем эту точку зрения. Мы таких кошек обязательно стерилизуем и пристраиваем либо в семьи с кошками с таким же вирусом, либо единственным животным. Другим животным эти вирусы не передаются: собаки, хомячки, попугайчики, люди — никто от этого вируса не пострадает», — рассказывает Ирина Бирт.

Главное — не нужно заводить такую кошечку, когда у вас есть здоровый питомец.

Кошкам с лейкозом не нужна регулярная терапия. У многих заболевание протекает пассивно, в клетках ДНК. Кошка просто носит вирус «в себе», но ее здоровье в порядке. Болеть и заражать других кошка начинает, если вирус переходит в активную стадию. Выяснить это можно только по ПЦР-тесту. В приюте «Наш Дом» его делают всем животным. А еще обрабатывают от гельминтов и вакцинируют.

«Мы пристраиваем уже готовых животных: стерилизованных, привитых. Кошки без обработки сидят, ждут своей очереди на вакцинацию», — поделилась Ирина.

Иммунодефицит же у кошек вообще никак не проявляется. Сложности возникают, только если котик заболеет еще чем-то: лечить его будет сложно, потому что иммунитета нет.

Болезни не единственное, что отпугивает людей, мечтающих о кошках. Кого-то настораживают ампутации, оторванные уши. Но эти котики тоже хотят в дом, в семью. После пережитых ужасов они могут вновь поверить людям, начать играть, как котята, и ластиться.

В приюте был котик Лоло, чья история закончилась счастливо. Он попал в приют с сильными травмами, будто застрял в капкане, так что ему пришлось ампутировать две передние лапки. В итоге его забрала к себе домой девушка, и Лоло прожил полную любви жизнь.

При этом волонтеры «Нашего Дома» отмечают, что в последнее время люди начали активнее забирать кошек с особенностями.

«Сейчас появились люди, которые приходят и говорят: „Дайте мне кошку, на которую никто не обращает внимания, которая у вас дольше всех сидит, я ее спасу, я ей дам дом“. У людей в головах что-то меняется, хотят кого-то приютить, кому-то помочь. Многие начали обращаться в приюты, потому что хотят помочь брошенной душе, которая побывала на улице», — делится Ирина.

Любой кот, красивый и «некрасивый», здоровый и с хроническими болезнями, может подарить своему хозяину бесконечную любовь и благодарность. Для человека же главное — просто иметь желание приютить хвостатого, который станет лучшим другом.

Напомним, челябинские волонтеры объединились с «Группой Голос» и запустили новый социальный проект. Он нацелен на поддержку приюта, чтобы помочь его подопечным кошкам найти новый дом и любящих их людей. Проект продлится до конца года. За это время челябинцы увидят истории питомцев, узнают советы ветеринаров и зоопсихологов о том, как подготовить себя и свой дом к новому жильцу.

Следить за новостями акции можно на сайте приюта и в социальных сетях:

https://nashdom174.ru/

https://vk.com/nashdom174

https://t.me/golosdevelopment

https://vk.com/golos.development

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