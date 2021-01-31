Они это даже не прочтут. Тысячи жителей Челябинской области в XXI веке лишены доступа к скоростному интернету

Маленькие деревни неинтересны операторам связи

31 января в мире отмечается международный день без интернета. Он призван бороться с зависимостью к всемирной паутине и виртуализацией жизни. На один день жители многих стран отказываются от гаджетов, средств связи, выбирают живое общение и традиционные способы досуга. Детоксикация от интернета набирает популярность в крупных городах. А вот многие деревенские жители до сих пор не могут освоить это благо цивилизации. Просто потому что всемирная паутина еще так и не окутала их в свой плен. И вовсе не по ТикТоку страдают эти люди. Там, где нет даже качественной сотовой связи, контакт с миром обрывается. Не все населенные пункты нашей большой области выгодны операторам связи, поэтому региональная власть решила компенсировать их расходы на строительство объектов.

Когда мы все ушли весной на самоизоляцию, мем об ученике на дереве не использовал только ленивый блогер. И мы все смеялись, лежа на диване перед широкоформатным экраном. Это действительно было бы смешно, если бы не было так грустно. На сегодняшний день в Челябинской области практически 450 населенных пунктов, где интернета либо вовсе нет, либо его качество оставляет желать лучшего, и более 700 поселков с некачественной сотовой телефонной связью или ее отсутствием.

В поселке Кидышевский Верхнеуральского района проживает около трехсот жителей. Поселок находится в низине, далеко от крупных автодорог и в десятках километров от районного центра. Качество сотовой связи здесь — примерно на уровне мальчика на дереве. То есть, чтобы телефон всегда ее ловил, надо положить его в определенное место в доме.

«У нас в семье два ученика, в школу они ездят каждый день за пятнадцать километров. Чтобы отслеживать все учебные дела в электронном дневнике, мы купили специальную антенну для улучшения сигнала. С ее помощью подключили компьютер к интернету», — рассказывает жительница села Тамара Ульянова.

Ее соседи тоже приобрели дорогостоящее оборудование.

«Наша антенна стоила больше пятидесяти тысяч рублей, ежемесячно за интернет платим около двух тысяч. Но другого выхода нет, хотя и с антенной бывают сбои сигнала», — поясняет местный житель Вячеслав Кремлев.

Те, кому не по карману оборудование для улучшения сигнала, вынуждены искать в поселке место повыше, чтобы совершить звонок, а если повезет — поймать интернет.

«Пенсионеры страдают без связи и интернета. Наши дети, внуки уже далеко, хочется общаться, видеть их. Но мы лишены этой возможности. Из-за коронавируса все платежи переходят в онлайн. Городским жителям не представить, как один маленький платеж может стоить целый день в поездках, затратах на бензин, потраченных нервов», — рассказывает Иван Байсанов.

В поселке Чернореченский Нагайбакского района ситуация схожая. Жители отдаленного от районного центра населенного пункта вынуждены выезжать из деревни по малейшему поводу: совершить платежи или переводы денежных средств, записаться в очередь к медику, спросить о наличие необходимого товара в магазине и так далее. В некоторых поселках есть точки доступа к Wi-Fi. Они, действительно, выручают, но, по мнению местных жителей, радиус действия сигнала незначительный.

«В регионе реализуется два федеральных проекта: национальный проект „Цифровая экономика“ и программа „Устранение цифрового неравенства“. В рамках нацпроекта за 2019-2020 годы 669 социально значимых объектов Челябинской области подключены к высокоскоростному интернету. В 2021 году подключим еще 441 объект, среди них более половины — это школы и фельдшерско-акушерские пункты», — прокомментировали в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

По программе «Устранение цифрового неравенства» в этом году завершен первый этап. В 258 малых населенных пунктах области, где проживает от 250 до 500 человек, с общей численностью населения около 90 тысяч человек установлены точки бесплатного Wi-Fi доступа к сети интернет. По данным министерства информационных технологий, связи и цифрового развития области, 86% домохозяйств имеют доступ к сети интернет.

«Практически все населенные пункты, интересные операторам с экономической точки зрения, обеспечены сотовой связью и доступом в интернет. Без дополнительного стимулирования со стороны государства дальнейшее развитие сетей связи невозможно», — разъясняют представители министерства.

Чтобы объекты связи строились в малых населенных пунктах, из областного бюджета ежегодно выделяется субсидия на покрытие 90% расходов операторов на развитие инфраструктуры связи.

«Малочисленные населенные пункты с населением менее тысячи человек, отдельные участки автомобильных дорог регионального и федерального значения не всегда обеспечены сотовой связью в полном объеме. Нам бы хотелось, чтобы операторы более активно развивали свои услуги в этом направлении. Мы тоже готовы двигаться навстречу. Мы заинтересованы в максимальном покрытии Интернетом и сотовой связью населенных пунктов региона», — отметил Алексей Текслер на встрече с руководителем ПАО «МТС» Алексеем Корня в октябре.

В 2020 году объем финансирования этого мероприятия был увеличен с 15 до почти 22 миллионов рублей.

«Благодаря поддержке губернатора в 2020 году в 30 деревнях и поселках Челябинской области с общим количеством населения около 15 тысяч человек была улучшена инфраструктура связи. Всего за три года более 40 тысяч человек получили доступ в сеть и сотовую связь», — прокомментировали в министерстве связи.

В 2021 году программа продолжится. При строительстве объектов операторы самостоятельно принимают решения о выборе населенных пунктов. И даже, несмотря на компенсацию расходов, маленькие деревеньки в низинах, где нет качественного покрытия связи, им просто неинтересны. Поэтому жители деревень и не знают, когда закроется очередное «белое пятно» на карте области. Люди продолжают ежедневное паломничество на «священный» холм, чтобы вскинуть руки с телефоном повыше и воззвать к Богу связи.