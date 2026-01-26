«Они для чего-то выжили»: фермер из Челябинской области потерял все, кроме надежды

В одну ночь супруги лишились дома и бизнеса

Ночью 17 января в городе Кыштыме Челябинской области сгорел дом, а вместе с ним — почти тысяча взрослых перепелов и готовый бизнес, который должен был стать основой для гастротуризма. Чудом уцелели около четырехсот цыплят. Их спасение стало для хозяйки Елены символом и последней ниточкой, за которую нужно бороться.

Пожар начался поздно ночью. Хозяев разбудил сосед.

«Он ехал с работы. Обратил внимание на наш дом. Тихо, спокойно было все... Потом выходит в огород и видит — уже языки пламени пробиваются с крыши», — рассказывает Елена.

Семья успела выбежать, но дом и пристрой, где жили птицы, были обречены. В огне погибли все взрослые перепела, оборудование, коптильни, упаковочная линия. И дом, который семья построила своими руками.





Елена рассказывает об этом с горечью: дело было на подъеме. Совсем недавно при поддержке центра «Мой бизнес» фермеры разработали логотип и каталог продукции, прошли необходимую сертификацию и оформили ветеринарные документы для легальных продаж. Они уже успели зайти со своим перепелиным мясом и яйцом в пять магазинов в Кыштыме, два в Озерске и даже в один ресторан в Екатеринбурге. Купили в кредит коптильню и оборудование для вяления. Теперь за установки нужно платить, хотя их уже нет.

Чудом спаслись лишь суточные цыплята, которых держали в доме. О них пожарные упомянули уже после того, как все казалось потерянным.

«Мы со всеми попрощались... А потом пожарный выходит и говорит: „А у вас что, в комнате цыплята?“. Мы такие: „Да“. И побежали. Они оказались все живые», — вспоминает фермер.

Четырехсуточных малышей, мокрых и замерзших, удалось отогреть. Сейчас семья, оставшаяся без крова, живет у родственника. Цыплят выращивает в теплом гараже. В этом они видят знак, что дело надо продолжать. Для чего-то ведь они выжили.





Просить о помощи для Елены непривычно и трудно.

«Мне очень сложно от кого-то что-то брать. Мы всего добивались своими руками. Дом построили, никого не нанимали. Я лично сама клетки все сделала для перепелов», — признается она.

Незадолго до пожара предприниматели получили землю для развития гастротуризма. Теперь все силы уходят на то, чтобы выходить уцелевших птенцов и начать все сначала.

Им нужна помощь: материалы для клеток и брудеров, корма для птицы. Финансовая поддержка также помогла бы семье справиться с кредитом и встать на ноги.

Связаться с Еленой можно через редакцию ИА «Первое областное». Номер телефона редакции +7 902 603 6040.

Ранее мы рассказывали, как в подобной ситуации оказался юный фермер из Кыштыма и что из этого получилось.