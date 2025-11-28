ОНФ проводит всероссийский опрос о кадрах

Его результаты могут повлиять на госпрограммы в сфере труда и образования

Общероссийский Народный фронт запустил масштабный всероссийский опрос «Кадры: реальность сегодняшнего дня». Цель инициативы — собрать мнения граждан и представителей бизнеса о текущей ситуации на рынке труда, о возможностях трудоустройства и переподготовки, сообщают организаторы.

Анкетирование носит комплексный характер. Респондентам, в частности, предлагается ответить на вопросы о готовности к переезду ради новой работы, оценить свой опыт взаимодействия с центрами занятости и качество программ переподготовки кадров. Отдельный блок вопросов посвящен изучению проникновения технологий искусственного интеллекта в российские организации.

«Такой комплексный подход позволяет получить полное представление о трудовых настроениях и планах россиян», — отмечают в ОНФ.

Результаты опроса будут тщательно проанализированы и использованы для корректировки государственных программ в сфере занятости, образования и поддержки кадров, включая национальный проект «Кадры».

ОНФ подчеркивает, что опрос является полностью анонимным. Все полученные данные будут использоваться исключительно в обобщенном виде для формирования статистической отчетности. Мониторинги Народного фронта проводятся в рамках исполнения поручений президента и ложатся в основу специальных докладов главе государства.

Пройти опрос можно тут.