Активисты Челябинска после дождя прошлись по самым проблемным улицам города, после чего составили письмо для администрации. Авторы обращения отмечают, что проблема носит регулярный характер. Каждые весну и лето после дождей пересечения ряда улиц для пешеходов превращаются в «гонку героев». Все это из-за отсутствия ливневых канализаций. В список проблемных традиционно вошли улицы микрорайона «Парковый» и центр Челябинска: улицы Труда, Горького, Ленина, Доватора и Елькина.
«Многострадальный микрорайон «Парковый», в частности Краснопольский проспект, — лидер по количеству потопов во время сезона дождей. Уже стало своеобразной челябинской «традицией» ежегодно в половодье переходить дорогу в воде по пояс и искать утерянные автомобильные номера — их срывает потоком, когда водители пытаются пересечь водную преграду»,
— рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.
Активисты попросили Администрацию разобраться в ситуации и включить в планы строительство новых ливневок и ремонт уже существующих. Общественники отметили, что проблема находится прямо «под носом» у властей. На пересечении улиц Елькина и Тимирязева рядом со зданием Администрации после дождя затоплен тротуар, пешеходы с трудом преодолевают лужи.
«Эта проблема актуальна каждый год, но реакция на нее следует, только когда ситуация становится критической. ОНФ неоднократно подчеркивал, что только лишь устранять последствия (откачивать воду и ждать следующего потопа) - не выход. Необходимо предотвращать причину: привести в рабочее состояние ливневки там, где они есть, обеспечить их там, где они отсутствуют», — отмечает Антон Неверов.
По мнению общественников, для решения проблемы нужен системный подход: необходимость создания ливневых канализаций должна учитываться на этапе планирования при строительстве дорог.