ОНФ попросил Администрацию Челябинска разобраться с ливневками

Общественники в очередной раз подняли проблему затопленных улиц.

Активисты Челябинска после дождя прошлись по самым проблемным улицам города, после чего составили письмо для администрации. Авторы обращения отмечают, что проблема носит регулярный характер. Каждые весну и лето после дождей пересечения ряда улиц для пешеходов превращаются в «гонку героев». Все это из-за отсутствия ливневых канализаций. В список проблемных традиционно вошли улицы микрорайона «Парковый» и центр Челябинска: улицы Труда, Горького, Ленина, Доватора и Елькина.

«Многострадальный микрорайон «Парковый», в частности Краснопольский проспект, — лидер по количеству потопов во время сезона дождей. Уже стало своеобразной челябинской «традицией» ежегодно в половодье переходить дорогу в воде по пояс и искать утерянные автомобильные номера — их срывает потоком, когда водители пытаются пересечь водную преграду»,

— рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Активисты попросили Администрацию разобраться в ситуации и включить в планы строительство новых ливневок и ремонт уже существующих. Общественники отметили, что проблема находится прямо «под носом» у властей. На пересечении улиц Елькина и Тимирязева рядом со зданием Администрации после дождя затоплен тротуар, пешеходы с трудом преодолевают лужи.

«Эта проблема актуальна каждый год, но реакция на нее следует, только когда ситуация становится критической. ОНФ неоднократно подчеркивал, что только лишь устранять последствия (откачивать воду и ждать следующего потопа) - не выход. Необходимо предотвращать причину: привести в рабочее состояние ливневки там, где они есть, обеспечить их там, где они отсутствуют», — отмечает Антон Неверов.

По мнению общественников, для решения проблемы нужен системный подход: необходимость создания ливневых канализаций должна учитываться на этапе планирования при строительстве дорог.