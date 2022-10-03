Центр содействия призванным по мобилизации при отделении ОНФ по Челябинской области разобрался в проблемах еще трех ушедших в армию южноуральцев. Как сообщил Первому областному информагентству руководитель исполкома регионального отделения Народного фронта Денис Рыжий, в армию по ошибке забрали двоих жителей области с серьезными проблемами здоровья и ценного специалиста предприятия, работающего с оборонзаказом.
По словам Дениса Рыжего, сотрудники миасского военкомата 27 сентября вручили прямо на работе повестку 45-летнему горожанину с больной спиной. На следующий день его отправили в военный учебный центр в Елани. Необходимые справки оформили уже юристы ОНФ, после предоставления их в воинскую часть миасца отправили домой.
Челябинец, ровесник миасского больного, получил только временную отсрочку: он недавно попал в серьезное ДТП и перенес операцию на ноге. На момент получения повестки он еще не избавился от пластин, скрепляющих кости. Резервист обратился в центр содействия, там смогли добиться организации медкомиссии, подтверждающей диагноз. Челябинца не стали призывать, но, как только врачи подтвердят, что последствия операции устранены, он снова будет подлежать мобилизации.
Третьим стал 32-летний сварщик 6-го разряда, мобилизованный из Еткульского района. В беседе с корреспондентом Первого областного информагентства Денис Рыжий подчеркнул, что 6-й разряд — высший для специалистов этой профессии. Такие сварщики, например, могут быть задействованы на ремонте морских судов, работающих в экстремальных условиях Крайнего Севера или при работах на магистральных трубопроводах. Ценного специалиста отправили на боевую подготовку в Елань.
«У предприятия, на котором он работает, нехватка таких специалистов и отсутствие сотрудника могло поставить под вопрос выполнение производственных заданий. А предприятие работает с оборонкой. После обращения сварщика в Народный фронт наши юристы разобрались в ситуации. Высококлассный специалист вернулся на свое предприятие», — рассказал руководитель регисполкома ОНФ.
Как сообщало Первое областное информагентство, центры содействия призванным по частичной мобилизации работают при каждом региональном отделении Общероссийского Народного фронта. Челябинский центр уже помог устранить несколько ошибок военкоматов, отправлявших в войска не подлежащих призыву людей. Так, накануне, 2 октября, стало известно о том, что в армию чуть не попал сотрудник ПАО ЧМК, имеющий бронь от предприятия: он получил повестку, находясь на стандартных военных сборах.
Жители Челябинской области могут получить консультацию центра содействия по телефону (351) 264-64-14 или при личном посещении отделения ОНФ в Челябинске.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес