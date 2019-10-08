«Она не боялась погибнуть, а боялась не успеть спасти»: школьницу из Златоуста наградят в Москве за героический поступок

11-летняя девочка спасла маленького ребенка, сидящего на железнодорожных путях.

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Юную жительницу Челябинской области пригласили в Москву для награждения за героический поступок. 11-летняя Лиза Маслакова спасла жизнь своей 2-летней соседке еще в мае 2019 года. Сейчас она с родителями проживает в городе Златоуст, но тогда они еще жили в Сатке.

В тот день Лиза шла по автомобильному мосту над железной дорогой. Внизу, на рельсах, она заметила ребенка. Девочка сидела прямо на путях, а за поворотом уже давал гудки тепловоз. Шансов заметить ребенка и остановиться у водителя не было. Лиза бросилась на помощь. Ей удалось выхватить малышку с рельсов в последний момент. Она проводила ребенка домой и отдала родителям.

«Когда Лиза вернулась домой, я увидела, что ее белая футболка, спортивные штаны и кроссовки, все в грязи. Она съезжала по камням сидя на коленях, чтобы поскорее добраться до девочки. Руки были ободраны. Сначала она даже не испугалась, осознала только позже, что произошло. Я же сначала отчитала ее, потому что испугалась, что могла ее потерять. Но она сказала, что в момент, когда бежала вниз, не боялась, что погибнет. Она боялась, что не успеет спасти девочку», — рассказала сайту «Первый областной» мама Лизы Анастасия Маслакова.

2-летняя девочка, которую спасала Лиза, жила по соседству, по словам Анастасии, в неблагополучной семье. Мама ребенка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения просто не уследила за девочкой. Если бы не Лиза, оказавшаяся в нужное время в нужном месте, история могла бы закончиться трагично.

После того, как эту ситуацию предали огласке, Лизе Маслаковой вручили благодарственное письмо от Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте. После страшной истории прошло несколько месяцев.

«В социальных сетях меня нашли сотрудники Росгвардии. Они сказали, что давно ищут нас, но искали в Сатке, а мы переехали. Лизу хотят наградить в Москве. Мы и не надеялись на то, что об этом узнают на федеральном уровне. Но нам сказали, что оплатят билеты в Москву, Новый год мы встретим там», — делится впечатлениями с корреспондентом сайта «Первый областной» Анастасия Маслакова.

Лизу пригласили для вручения государственной награды от Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Им с мамой оплатят перелет, проживание в гостинице, экскурсии и развлечения: аквапарк, зоопарк. Всего в Москве они проведут 4 дня: с 29 декабря по 1 января.

Предстоящая поездка для Лизы — большое событие, по словам мамы, она домашняя девочка и провести новогодние праздники в Москве, для нее очень волнительно. Тем не менее, она уже возвращается с отдыха на Дальнем Востоке, чтобы подготовиться к важному событию.