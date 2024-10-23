Он улетел, но обещал вернуться: челябинского баклана выпустили на озере

При осмотре у птицы не нашли повреждений и отпустили ее на волю

Помните историю про баклана, который не мог лететь? Его нашли в Рощино, увезли на передержку в Долгодеревенское. Там он сидел в курятнике и воротил клюв от рыбки.

В тот же вечер к птице приехал сотрудник Минэкологии. Эксперт не обнаружил травм и повреждений. Да и поведение пациента внушало оптимизм: он шипел и всячески давал понять, что баклан — птица вольная.

«Было принято решение о выпуске баклана в ближайший водоем. После успешной транспортировки в картонной коробке баклан был выпущен на берегу озера Урефты, быстро устремился к воде и улетел», — рассказали в Министерстве экологии Челябинской области.