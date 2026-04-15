Омбудсмен Юлия Сударенко помогла вернуть выплаты семье пропавшего на СВО бойца

Южноуральца ошибочно исключили из списков части

Мать пропавшего без вести военнослужащего полгода пыталась узнать судьбу сына, который перестал присылать весточки из зоны СВО. Семья беспокоилась за жизнь бойца. Прояснить ситуацию помогла омбудсмен Юлия Сударенко.

Связь с бойцом прервалась в сентябре 2024 года. Мать пропавшего отправляла запросы в разные инстанции, но вразумительного ответа не получала. Оказалось, что часть, где служил ее сын, уже расформирована, а сам боец пропал без вести. Между тем семье перестали приходить выплаты на ребенка от Минобороны, а супруге — денежное довольствие. Родственники бойца оказались в непростом финансовом положении. И семья обратилась за помощью к омбудсмену.

«В результате совместной работы с органами военной прокуратуры удалось установить часть и выяснить причину возникших проблем: боец приказом командира части был ошибочно исключен из списков личного состава. Именно это и стало причиной прекращения всех положенных выплат», — рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Незаконный приказ отменили, выплаты близким возобновили. Правда, сам боец пока числится пропавшим без вести.