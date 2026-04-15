Мать пропавшего без вести военнослужащего полгода пыталась узнать судьбу сына, который перестал присылать весточки из зоны СВО. Семья беспокоилась за жизнь бойца. Прояснить ситуацию помогла омбудсмен Юлия Сударенко.
Связь с бойцом прервалась в сентябре 2024 года. Мать пропавшего отправляла запросы в разные инстанции, но вразумительного ответа не получала. Оказалось, что часть, где служил ее сын, уже расформирована, а сам боец пропал без вести. Между тем семье перестали приходить выплаты на ребенка от Минобороны, а супруге — денежное довольствие. Родственники бойца оказались в непростом финансовом положении. И семья обратилась за помощью к омбудсмену.
«В результате совместной работы с органами военной прокуратуры удалось установить часть и выяснить причину возникших проблем: боец приказом командира части был ошибочно исключен из списков личного состава. Именно это и стало причиной прекращения всех положенных выплат», — рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Незаконный приказ отменили, выплаты близким возобновили. Правда, сам боец пока числится пропавшим без вести.