Омбудсмен предложила открыть пространство для подростков в Магнитогорске

Там дети смогут проводить время с пользой и под присмотром взрослых

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова предложила мэру Магнитогорска открыть досуговый центр для подростков на территории ТРК.

Подобные центры уже работают в Челябинске, Чебаркуле и Миассе. На специальной площадке дети могут бесплатно поиграть в настольные игры, сделать уроки, принять участие в мастер-классах и пообщаться под присмотром взрослых.

«Для создания такого центра не нужно каких-то существенных вложений. Так, в Челябинске, Миассе и Чебаркуле площадь под подростковый центр бесплатно предоставили предприниматели. Территория должна подать заявку на конкурс, и в случае победы она получит 1,5 млн рублей на покупку оборудования и оплату работы специалистов», — говорит детский омбудсмен Евгения Майорова.

Ранее в Чебаркуле открыли подростковый центр «Космос». Для детей оборудовали пространство для отдыха и игр. А в случае если им будет необходим совет, они смогут получить его у педагога.



В Челябинске пространство «Моя территория» развернулось в торговом комплексе «Фокус».

