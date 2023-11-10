Омбудсмен Львова‑Белова посетила дом ребенка в Копейске

Уполномоченному показали детей, которых нужно устроить в семьи

Во время рабочего визита в Челябинскую область уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова посетила дом ребенка № 8 в копейском поселке Потанино. Омбудсмен познакомилась с работой детского учреждения и провела совещание с представителями разных ведомств.

«Все дети должны жить в семьях и иметь индивидуального взрослого. На таких встречах мы обычно ищем новые формы работы, которые позволяют привлекать новых партнеров в интересах детей. Думаем, как сделать устойчивыми их родителей, чтобы они смогли самостоятельно воспитывать своего ребенка», — рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Сегодня на совещании обсуждали четыре конкретных случая, когда родителям нужна поддержка извне. Сами они по разным причинам (кто-то болеет, кто-то зависим от алкоголя, кто-то остался без средств к существованию) справиться с трудной жизненной ситуацией не могут. Мария Львова-Белова и представители областных властей договорились оказать поддержку родителям. Если взрослые и в этом случае не найдут в себе силы воспитывать своих малышей, ребятам будут искать приемные и замещающие семьи, в том числе в кругу родственников.

«Если дети не могут находиться в кровной семье, мы должны приложить все усилия, чтобы они находились у родственников или в другой семье, которая даст ребенку чувство защищенности, любви и заботы», — говорит Евгения Майорова.

Ранее Мария Львова-Белова встретилась с губернатором Челябинской области и приняла участие в Русском экономическом форуме, который в эти дни проходит в Челябинске.

Также омбудсмен побывала в подростковом центре «Моя территория». Общественное пространство открылось весной в челябинском ТРК в рамках программы «Подростки России», которая реализуется по поручению президента.