Ольга Бузова записала видео для тяжелобольной школьницы из Челябинска

Ранее артистку от этом попросили Екатерина Мизулина и одноклассники девочки

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Артистка Ольга Бузова быстро откликнулась на просьбу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и челябинских школьников и записала видео для тяжелобольной школьницы Екатерины. Ответное видео Мизулина выложила в своем телеграм-канале.

«Девочка очень хотела, чтобы ее заметила Ольга Бузова, так как она является ее поклонницей. Прямо на встрече я связалась с Ольгой и она очень быстро прислала ответное видео для девочки. Спасибо большое!»— написала Екатерина Мизулина.

В видеообращении Ольга Бузова поприветствовала юную Катю, пожелала ей скорейшего выздоровления, большой любви к жизни и веры в чудо. И, конечно же, Ольга поблагодарила свою челябинскую поклонницу за любовь к ее творчеству.

Напомним, одноклассники тяжелобольной Кати пришли на встречу с Екатериной Мизулиной 3 октября и рассказали ей о мечте девочки. Глава Лиги безопасного интернета сразу же записала Бузовой видео, в котором рассказала историю юной Кати.