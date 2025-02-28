Ольга Бузова и команда КВН «УЕздный город» записали обращение к южноуральским бойцам СВО

Они передали слова благодарности

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Певица Ольга Бузова и участники команды КВН «УЕздный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин обратились к бойцам СВО из Челябинской области. Артисты передали низкий поклон и пламенный привет батальону «Южноуралец».

«Мы очень любим вас, гордимся и благодарны вам за то, что вы делаете. Вас очень ждут дома. И помните — у каждого времени свои герои», — сказали артисты военнослужащим.

Видеообращение в соцсетях опубликовал депутат Госдумы Станислав Наумов. Запись он назвал эхом форума «Плечом к плечу. За Русскую победу!».