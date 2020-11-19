Олега Буданова переизбрали на пост мэра Карабаша

За его кандидатуру единогласно проголосовали в собрании депутатов.

В Карабашском городском округе пост мэра вновь занял Олег Буданов. За его кандидатуру единогласно проголосовали представители местного собрания депутатов. Для Олега Буданова это второй срок на должности главы городского округа.

«Депутаты одобрили кандидатуру Олега Буданова на пост мэра города. В собрании депутатов Буданов был избран единогласно», — сообщает пресс-служба администрации Карабашского городского округа.

Напомним, что к должности главы Карабашского городского округа Олег Буданов приступил 28 декабря 2015 года.