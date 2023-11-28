Олег Голиков вручил госнаграды челябинцам, собирающим боекомплекты

В цеху также делают печи и маскировочные сети

Депутат Госдумы Олег Голиков посетил в Челябинске закрытое производство по сбору техники и боекомплектов к ней. Он вручил его собственникам государственные награды за их вклад в успешное выполнение задач, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«С ребятами давно знакомы, когда я был на СВО, мы с ними часто встречались. Они привозили гуманитарку, квадрокоптеры, то, что было действительно нужно. А вот сейчас они открыли производство и сами делают боекомплекты, которые подвешиваются к квадрокоптерам, квадрокоптеры тоже сами собирают», — рассказал он.

Комплектующие челябинцы заказывают в Китае, создают детали на принтерах и затем собирают боекомплект.

«Все это помогает парням на передовой при штурме выжить. Замечу, что ребята весь комплекс делают, не только собирают, создают, но и возят дроны за ленточку. Вовремя смогли перестроиться, не просто возить гуманитарку, а самое необходимое — то, что спасает жизнь и здоровье бойцам», — рассказывает Олег Голиков.

На производстве также собирают печки, маскировочные халаты и сети. К отправке готовятся зимние комплекты. Добровольцы-собственники производства помогают южноуральцам с других районов области доставить автомобили и гуманитарные грузы в зону СВО. Так, УАЗ из Нязепетровского района наполнен посылками для земляков, он уже ждет поездки «за ленточку».

«Такая машина на передке работает не больше месяца, подбивают, на минах подрываются. Поэтому мы сейчас собираем старые УАЗики, НИВЫ, ремонтируем их и отправляем разным частям, этот пойдет в Запорожскую область. Огромная благодарность Нязепетровцам, которые также собирают гуманитарку, шьют маскировку, помогают регулярно. Вот парни вместе со своей техникой передадут еще автомобиль», — говорит депутат Госдумы.

В цеху Олег Голиков вручил две государственные награды Министерства обороны РФ:

«Госнаграды вручил с большим удовольствием братьям по боевому духу. Вы видите, как они воодушевлены. Нужно поощрять таких людей».

Соблюдая условия жесткой секретности ребята говорят только одно: «Будем продолжать свою работу до Победы».