Олег Гладков назначен главным химиотерапевтом Челябинской области

У врача большой стаж и есть ученая степень

Заведующий отделением телемедицинских технологий ЧОКЦОиЯМ Олег Гладков назначен главным внештатным специалистом-химиотерапевтом Челябинской области. Об этом в среду, 11 января, сообщает пресс-служба клиники.

«Для меня это ответственная должность, которая сопряжена с решением множества задач, в том числе с обеспечением Челябинской области противоопухолевыми лекарственными препаратами»,

— заявил Олег Гладков.

Олег Александрович Гладков окончил Челябинский государственный медицинский институт в 1987 году. Cтаж его работы превышает 30 лет. Является доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ. Член правления RUSSCO. Главный редактор раздела по поддерживающей терапии практических рекомендаций RUSSCO.

В 1989—1991 годах работал хирургом торакального отделения Челябинского областного клинического онкодиспансера, в 2000—2014 годах заведовал отделением химиотерапии, с 2022 года заведует отделением телемедицинских технологий ЧОКЦОиЯМ.