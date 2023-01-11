«Для меня это ответственная должность, которая сопряжена с решением множества задач, в том числе с обеспечением Челябинской области противоопухолевыми лекарственными препаратами», — заявил Олег Гладков.
Олег Александрович Гладков окончил Челябинский государственный медицинский институт в 1987 году. Cтаж его работы превышает 30 лет. Является доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ. Член правления RUSSCO. Главный редактор раздела по поддерживающей терапии практических рекомендаций RUSSCO.
В 1989—1991 годах работал хирургом торакального отделения Челябинского областного клинического онкодиспансера, в 2000—2014 годах заведовал отделением химиотерапии, с 2022 года заведует отделением телемедицинских технологий ЧОКЦОиЯМ.