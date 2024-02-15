Олег Гербер поддержал решение президента повысить доходы медиков

Выплаты поднимут с 1 марта 2024 года

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер поддержал инициативу президента страны Владимира Путина о повышении доходов медиков.

«Важная и необходимая инициатива — уже в этом году заработная плата медицинских специалистов будет увеличена. Хорошие кадры в здравоохранении необходимы. Проблема эта архиважная, одна из тех, с которой к нам, депутатам, часто обращаются люди. Президентом предлагается системный подход в ее решении», — заявил Олег Гербер.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что с 1 марта в России вырастут дополнительные выплаты медикам, которые работают в малых городах и на селе.

Также по всей стране на 50% вырастут оклады врачей.

Между тем Владимир Путин отметил вклад челябинского онколога в развитие науки: профессор Андрей Важенин награжден юбилейной медалью к 300‑летию РАН.



