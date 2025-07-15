Олег Гербер поддержал инициативу о запрете продажи питбайков несовершеннолетним

Количество ДТП с детьми, управляющими кроссовыми мотоциклами, растет

Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер поддержал инициативу депутатов Госдумы ограничить продажу питбайков несовершеннолетним. Аварии, причем серьезные, с участием юных водителей этого вида транспорта происходят все чаще. А родители покупают своим детям мини-мотоциклы, не задумываясь о последствиях, отметил Олег Гербер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Еткульском районе в ДТП с питбайком пострадала четырехлетняя девочка. 13‑летняя жительница Миасса после наезда на нее подростка на питбайке сейчас в реанимации. И это только в минувшие выходные.

«Питбайки свободно продаются в магазинах без документов, регистрировать в ГИБДД их не требуется. Конечно, к власти есть вопросы, и они будут решаться, но ведь подростки считают питбайки альтернативой велосипеду, а родители чаще всего беспечно идут на уговоры детей и покупают им такие подарки. Родители, что же вы творите! Задумайтесь, как жить-то потом?»— написал Олег Гербер.

Он подчеркнул, что именно родители несут за своих детей ответственность, и она не сравнится со штрафами за неисполнение обязанностей по воспитанию или передачу управления транспортом несовершеннолетнему.

«Все эти виды ответственности не имеют ничего общего с настоящей родительской ответственностью. А она не про закон, она про нашу природу, про материнские и отцовские инстинкты, про любовь к детям!»— отметил председатель Заксобрания.

Он добавил, что продавать спортивные мотоциклы можно только для обучения в секциях при предъявлении соответствующего документа.