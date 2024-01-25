Олег Гербер напомнил о льготах для студентов и аспирантов в Челябинской области

На Южном Урале действуют несколько региональных выплат, также есть премии ЗСО

На Южном Урале действует ряд законов, которые гарантируют льготы студентам. Сегодня, в День российского студенчества, о них еще раз напомнил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

Так, к примеру, студентам из семей участников СВО положены компенсации расходов на оплату обучения до 70 050 и ежемесячная выплата в размере 18 700 рублей.

Компенсация на оплату обучения также положена для студентов из многодетных семей. Кроме того, они могут претендовать на льготный проезд в электричках. В Челябинской области установлены несколько выплат студентам-медикам.

Законодательное собрание области выплачивает свою стипендию отличившимся студентам и аспирантам. Также на Южном Урале вручается премия Заксобрания в сфере молодежной политики — каждый год это 70 премий по 25 тысяч рублей.

Кроме того, студенты и аспиранты могут претендовать на получение премий в рамках конкурса молодежных проектов «Челябинская область — это мы!».

Подробнее о льготах для студентов читайте в карточках к этому материалу.

«Ребята! Творите, дерзайте, идите вперед. Пройдет совсем немного времени, и вы будете создавать будущее Челябинской области и всей страны. И Южному Уралу, и России нужны ваша активная жизненная позиция, креативное мышление и энергия. Желаю уверенности в своих силах, верных друзей, хороших оценок в зачетках!» — поздравил с праздником южноуральских студентов Олег Гербер.

Ранее Алексей Текслер поздравил южноуральских студентов с Татьяниным днем. Губернатор заметил, что в Челябинской области многое делается для развития потенциала молодежи.

