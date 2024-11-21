Олег Гербер наградил сотрудников медиахолдинга «Первый областной»

Председатель Заксобрания Челябинской области поблагодарил их за работу и активное участие в развитии СМИ

Сотрудников медиахолдинга «Первый областной» наградили в Законодательном собрании Челябинской области. Благодарственные письма им вручил председатель областного парламента Олег Гербер. Он поблагодарил журналистов за многолетний труд и профессионализм, а также поздравил сотрудников сайта 1obl.ru с 15-летием, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Журналисты сайта 1obl.ru в этот раз отправились в Заксобрание Челябинской области не по редакционному заданию. Нашим сотрудникам предстояло получить благодарственные письма из рук председателя областного парламента Олега Гербера. Он поблагодарил журналистов за многолетний труд и профессионализм, пожелав успехов в работе.

«Я внимательно читаю ваши материалы. И вижу, какую большую работу вы проводите во благо нашего региона. А еще с радостью хочу поздравить сотрудников сайта 1obl.ru с 15-летием! Желаю вам творческого роста и реализации амбициозных планов и задач», — отметил Олег Гербер.

Награды получили пять сотрудников медиахолдинга. Так, почетные грамоты и благодарственные письма были вручены: заместителю гендиректора по цифровым ресурсам АО «Областное телевидение» Дарье Годуновой, главному редактору сайта 1obl.ru Тогжан Мусабаевой, редакторам ИА «Первое областное» Ольге Бороденок и Виталию Визаулину, а также корреспонденту Марине Власовой.

Отдельную награду получил водитель транспортной службы АО «Областное телевидение» Юрий Шеин. Ему была вручена Почетная грамота Законодательного собрания Челябинской области за многолетний труд и значительный вклад в обеспечение деятельности организации.

В общей сложности Юрий Иванович уже 26 лет доставляет журналистов Челябинской области на различные мероприятия в разные уголки региона. «За это время ни одного сотрудника в дороге не потерял», — пошутил он.

Стильные дипломы вручила сотрудникам медиахолдинга «Первый областной» и его руководитель Анна Воронова. Также журналисты получили ведомственные награды от представителей МВД и МЧС Челябинской области.

Фото: Андрей Ткаченко (медиахолдинг «Первый областной») и Олег Татарков (Законодательное собрание Челябинской области).