Олег Газманов вышел на открытую воду на Южном Урале

В роли моря выступило озеро Увильды

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Певец Олег Газманов отдохнул в Челябинской области. По приглашению друга артист побывал в одном из поселков, расположенных на озере Увильды, рассказал он на своей странице в VK.

«Друг взял меня в охапку, сказал: „Хватит тебе гастролировать — надо отдохнуть“, — и увез в родовое село», — делится певец.

Во время отдыха артист решил выйти на открытую воду на озеро Увильды, которым искренне восхитился.

Напомним, ранее стало известно, что 73‑летний Олег Газманов станет главной звездой празднования Дня металлурга в Магнитогорске 18 июля. Он выступит для горожан в арене «Металлург», где исполнит свои самые известные хиты, включая «Морячку», «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», а также патриотические композиции «Сделан в СССР» и «Вперед, Россия!».