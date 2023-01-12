«Окунаюсь каждое утро»: морж из Снежинска ныряет в прорубь даже в лютые морозы

Личный рекорд Максима Пеева — купание в минус 32 во время пурги

На берегу озера Синара в Снежинске есть место, куда постоянно приходят любители моржевания. Один из них — 60-летний Максим Пеев — сделал ныряние в прорубь своей ежеутренней традицией. Вот уже без малого восемь лет мужчина открывает сезон моржевания в конце октября, а завершает ближе к маю. О пользе необычного увлечения снежинский морж рассказал корреспонденту информагентства «Первое областное».

Пока большинство жителей зябко поеживается от наступивших на Южном Урале холодов, моржи времени зря не теряют и смело идут к проруби. Для Максима Пеева это дело привычное: говорит, что чем ниже температура снаружи, тем легче заходить в воду. Ведь в проруби температура воды плюсовая. Так что даже сильный ветер и морозы не повод отказываться от ныряния. Личным рекордом нашего собеседника стало окунание в прорубь при минус 32 градусах Цельсия во время метели.

Максим признается, к моржеванию его привело другое хобби: мужчина много лет занимается парусным туризмом. Состязания порой проходят даже глубокой осенью. Окунуться на соревнованиях в студеную воду, пусть даже в специальном гидрокостюме, — сомнительное удовольствие, особенно когда на кону стоит спортивная победа.

«Порыв ветра налетает на катамаран, тот делает оверкиль — и ты в воде, а она уже градусов 13—15. И думаешь: то ли тебе идти пять часов дальше до финиша, рискуя подхватить пневмонию, либо лучше скорее возвращаться на берег и расписаться в своем поражении. Я человек азартный, второй вариант — не для меня. Стало понятно, что надо закаляться», — объясняет мужчина.

Поначалу Максим обливался водой во дворе дома. Правда, не всегда это было удобно: снежинец не хотел смущать своим видом соседей и прохожих. Так дошло дело и до проруби. Вместе с единомышленниками — а их около 20 постоянных активистов — мужчина начал окунаться в прорубь.

«Иногда, конечно, смотрю на погоду и думаю: „Да зачем это надо!“ А потом беру свою собаку Прагу и иду на лед, окунаюсь по настроению — по плечи или с головой. Выходишь из проруби совсем другим человеком: в тебе бодрость на весь день, здорово стимулирует! И болеть почти перестал. Даже если где-то схвачу вирусный насморк или кашель, иду в прорубь — и у меня быстро все проходит. Один из наших старожилов, которому под 80 лет, тоже окунается в ледяную воду. Говорит, забыл про многие болячки», — делится наблюдениями любитель моржевания.

Максим уверен: каких-то особых секретов в моржевании нет. Главное — большое желание и готовность сделать свой первый шаг в прорубь.