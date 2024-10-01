Октябрь на Таганае может стать рекордно теплым в 2024 году

Сегодня воздух прогреется до +18 градусов

В первый день октября погода в Челябинской области продолжит радовать теплом. В нацпарке «Таганай», например, воздух может прогреться до +18 градусов. И, как сообщили представители нацпарка, это серьезная заявка на очередной температурный рекорд.

«Похоже, наступивший октябрь делает серьезную заявку на температурный рекорд. Сегодня воздух на Таганае может прогреться до +18°C, и это на два градуса выше, чем год назад, когда 5 октября термометры показали +16°C»,— сообщили в телеграм-канале нацпарка.

Но холода не за горами. Уже в среду, 2 октября, температура воздуха в регионе существенно снизится и продолжит падать на следующей неделе.