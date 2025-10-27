Октябрь-2025 в Челябинской области завершится похолоданием и дождями

Но южноуральцев ждет еще несколько теплых и сухих дней

В Челябинской области в начале наступившей недели ожидается преимущественно сухая и теплая погода. А уже в конце октября — начале ноября в регион вернутся привычные слабоположительные температуры, начнутся дожди, местами с мокрым снегом. Подробнее о погоде с 27 октября по 2 ноября — в материале ИА «Первое областное».

Циклоны начнут подступать к территории Урала уже во вторник, 28 октября. Погода в Челябинской области будет сохраняться теплой, но солнца уже будет мало. В четверг, 30 октября, к региону подойдет второй циклон, и уже под его влиянием начнутся понижение температуры и осадки.

В Челябинске до четверга будет преимущественно облачно и плюс 10—13 градусов. С 30 октября температура начнет постепенно понижаться и к выходным упадет до +2 градусов. Пройдут небольшие дожди.

На севере региона осадки начнутся уже в среду, 29 октября, и не прекратятся до конца недели. Синоптики также обещают плавное понижение температуры к выходным до нуля градусов.

В южной половине области, как и в Челябинске, погода испортится с четверга. А на западе местами небольшой дождь ожидается на протяжении всей недели.